Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили наградил деятелей культуры государственными наградами Грузии


11.10.2025   13:27


По представлению премьер-министра Грузии и председателя парламента Грузии, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил деятелей культуры государственными наградами, сообщает администрация президента.

Лауреаты награждены государственными наградами, в частности, орденом «Блистательности» и орденом»Чести», за выдающиеся достижения в области культуры и вклад в развитие Грузии.

«В мероприятии, состоявшемся в президентском дворце, приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и представители сферы культуры», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна