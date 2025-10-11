|
Кавелашвили наградил деятелей культуры государственными наградами Грузии
11.10.2025 13:27
По представлению премьер-министра Грузии и председателя парламента Грузии, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил деятелей культуры государственными наградами, сообщает администрация президента.
Лауреаты награждены государственными наградами, в частности, орденом «Блистательности» и орденом»Чести», за выдающиеся достижения в области культуры и вклад в развитие Грузии.
«В мероприятии, состоявшемся в президентском дворце, приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и представители сферы культуры», — говорится в сообщении.