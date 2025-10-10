Правительство Израиля утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников

Правительство Израиля утвердило соглашение, предусматривающее освобождение 48 заложников, удерживаемых «Хамас», - указанную информацию распространяет The Times of Israel.



Указанным решением в силу вступает и режим прекращения огня.



Взамен освобождения заложников Израиль выпустит до 2 000 палестинцев, которые были задержаны за нарушение безопасности, а также обеспечит частичный вывод войск из Газы, что является первым этапом мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.



За утверждение соглашения проголосовала большая часть министров, в том числе и те, кто ранее выступал против этого.



Согласно соглашению, войска обороны Израиля отойдут к новым линиям сектора и сохранят за собой контроль над около 53% территории Газы, после чего «Хамас» будет предоставлено 72 часа на освобождение заложников.



По сводкам израильских СМИ, немедленно вступит в силу и режим прекращения огня, однако, по заявлению пресс-спикера правительства страны, режим вступит в силу в течение 24 часов после утверждения соглашения. По истечению указанного срока начнется и отсчет 72 часов, в течение которых должны быть освобождены заложники.





