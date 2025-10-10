|
В Законе США о национальной обороне не упоминается «MEGOBARI act»
10.10.2025 20:35
В Законе США о национальной обороне, одобренном Сенатом, нет упоминания о «MEGOBARI act».
Проект «MEGOBARI act», касающийся Грузии, был подготовлен конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном, но не получил необходимой поддержки в Сенате. Конгрессмен-демократ Стив Коэн заявил на заседании Хельсинкской комиссии 11 сентября, что они не примут «MEGOBARI act». «К сожалению, Сенат не принял и не примет «MEGOBARI act». Возникли некоторые проблемы, и, возможно, это связано с одним конкретным крупным бизнесом, связанным с портом. Один человек смог сорвать «MEGOBARI act»», — отметил Стив Коэн.
После этого, 17 сентября, после встречи лидеров «Национального движения» с Джо Уилсоном, Тина Бокучава заявила, что «ведутся активные обсуждения, в том числе в Сенате, по приведению «MEGOBARI act» в соответствие с Законом об обороне».
Издание «Hill» также писало об этом. В статье, в частности, отмечалось, что сторонники «MEGOBARI act» в Сенате пытаются найти способ его принятия. Сенатор Роджер Уикер сообщил «Hill», что «MEGOBARI act» может быть добавлен в Закон об авторизации обороны в качестве поправки.
«MEGOBARI act» предусматривал санкции и визовые ограничения для высокопоставленных грузинских чиновников.
