Линкявичюс: Литва думает, что для членства в НАТО Грузии не нужен MAP

07.12.2017 21:01 В ходе разговора о политике «открытых дверей» НАТО называет всех аспирантов вместе и это очень важно.



Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил журналисту Первого канала.



Что касается MAP-а, как отметил министр иностранных дел Литвы в разговоре с Первым каналом, Литва думает, что для членства в североатлантическом альянсе, Грузии не нужен план действий.

«У нас есть четкая позиция по этой теме. У вас есть все инструменты и дополнительные инструменты, которые вы можете получить MAP-ом, не представляют необходимости. Нужен консенсус, а не MAP.



Однако не все так думают. Те страны-члены, которые пока не готовы к политическому решению, могут сказать, что MAP – план действий для членства необходим. Когда ты не готов принимать решение, когда ищешь технические причины, и таким аргументом может быть MAP. Советую вам продолжать реформы, и момент принятия политического решения обязательно настанет.



Еще раз говорю, вы не одни, и обещание членства у вас есть и по декларации НАТО», — заявил Линас Линкявичюс.















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