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В поездах в Грузии планируется устроить библиотеку


20.01.2017   10:50
В "Грузинской железной дороге" началась подготовка к устройству библиотек в поездах. Менеджер по связям с общественностью Дачи Цагурия в разговоре с "iPress" заявил, что уже начали собирать книги для библиотеки.

Инициатива была озвучена два дня назад. Желающие могут подарить книги "Железной дороге" и принести их в "Тбилиси централ", рядом с кассами, в комнату дежурного.

"Будет определенный перечень книг, когда пассажир сядет в поезд, пойдет, выберет, прочитает в дороге, и до того как сойти с поезда сдаст книгу проводнику"- говорит Дачи Цагурия.

"Железная дорога Грузии" хочет осуществить инициативу до лета.







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