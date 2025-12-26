Россия не смогла запустить новую ракету-носитель - конкурента SpaceX

26.12.2025 22:52





Первый тестовый запуск разрабатываемой ракеты-носителя «Союз-5» с площадки на Байконуре в рамках совместной российско-казахстанской космической программы «Байтерек», который должен был пройти в пятницу, отложен из-за необходимости завершить подготовку к старту. «Партнеры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска и проведении дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования», — сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Там уточнили, что специалисты должны убедиться в «устойчивом» функционировании систем в штатных и нештатных режимах, готовности аппарата к летным испытаниям и безопасности первого запуска ракеты. Программа «Байтерек», заверили в «Роскосмосе», находится на завершающей стадии.



Проект стартовал в 2004 году, а первые пуски «Союза-5» изначально планировались на 2022 год, но после начала войны в Украине и усиления антироссийских санкций сроки несколько раз сдвигали. Летом 2025 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обещал, что запуск «Союза-5» со стартового комплекса «Байтерек» будет осуществлен до конца 2025 года. Российско-казахстанская программа позиционируется как конкурент проектам американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, отмечает Bloomberg. «Союз-5», которую объявляли российским ответом ракетам Маска, в частности, Falcon 9, начали разрабатывать в 2017 году.



Как позже пояснил вице-премьер — глава министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, первый пуск «Союза 5» с «Байтерека» перенесен на первый квартал 2026 года.



«Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана и ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будет первый тестовый запуск. Это наша собственная стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей», — цитирует его «Интерфакс». Мадиев добавил, что Казахстан продолжает активную подготовку объекта к космическим стартам.



27 ноября на Байконуре произошло обрушение части стартового комплекса во время запуска корабля «Союз МС-28» к МКС. В результате аварии был поврежден единственный стартовый стол для российских пилотируемых миссий — рухнула кабина обслуживания. В «Роскосмосе» тогда пообещали восстановить площадку «в ближайшее время».



В середине декабря «Роскосмос» сообщил о переносе сроков запуска ракеты-носителя «Протон-М», который должен был отправить с Байконура на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л». «В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке», — поясняли в госкорпорации. Пуск был перенесен «для устранения недочетов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





