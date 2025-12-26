Грузинские банки готовятся к прямому подключению к китайской платежной системе CIPS

Несколько грузинских банков подали заявки на прямое подключение к китайской трансграничной межбанковской платежной системе (CIPS). Об этом сообщили в Национальном банке Грузии (НБГ) по итогам переговоров президента регулятора Натии Турнава с главой CIPS Фу Хуаном.



По данным НБГ, китайская сторона уже рассматривает поданные заявления, и процесс движется «динамично». Сейчас большинство грузинских банков пользуются системой в статусе непрямых участников – через корреспондентские счета в китайских финансовых институтах. Переход к прямому подключению должен ускорить расчеты в юанях, снизить издержки и исключить лишние посреднические звенья.



В Нацбанке отметили, что сотрудничество с CIPS в этом году было «особенно активным». Турнава и Хуан обсудили дальнейшую интеграцию платежных систем, а также расширение участия грузинских коммерческих банков.



CIPS, запущенная в 2015 году под управлением Народного банка Китая, используется для международных расчётов в юанях. По данным системы, к ней подключено свыше 4,9 тыс. финансовых институтов из 189 стран. В 2024 году общий объем транзакций по этой системе превысил 570 трлн юаней.



Грузия и Китай с 2023 года являются стратегическими партнерами и наращивают экономическое сотрудничество. В марте текущего года стороны подписали меморандум о сближении своих финансовых систем, а президент CIPS вскоре побывал в Тбилиси с рабочим визитом.





