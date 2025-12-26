Из России начали уходить иностранные бренды, которые пришли после начала войны

26.12.2025 21:59





Иностранные бренды стали намного реже приходить на российский рынок и чаще уходить из России, подвела итоги в 2025 года консалтинговая компания IBC Realty. В частности, решили уйти многие из 60 брендов, которые пришли в страну в 2023-2024 гг., следует из ее отчета.



По данным компании, в этом году в Россию пришли вдвое меньше международных брендов, чем в два предыдущих года: 12 против 25 и 23 в 2023-2024 гг. Среди них, уже традиционно после начала войны, больше всего компаний из Италии, Китая, Турции, Беларуси и Казахстана. Уходят прежде всего бренды одежды и обуви. На них приходится половина из закрывшихся в этом году в торговых центрах 320 магазинов, подсчитала консалтинговая компания Core.XP.



Магазины новых брендов в 2025 г. заняли 9,7 тыс. кв м помещений на улицах и в торгцентрах, однако те, кто решил уйти с рынка или сократить сеть, освободили почти вдвое больше – 17,6 тыс кв м., подсчитала IBC Realty. По ее данным, основная часть закрытий пришлась на Москву: здесь международные ритейлеры подписали вдвое меньше договоров аренды магазинов, чем расторгли, работу прекратили 32 их магазина. NF Group насчитала не менее 12 fashion-брендов, которые в этом году покинули Россию.



Среди тех, кто решил полностью уйти с рынка, IBC Realty называет крупных турецких fashion-ритейлеров AC&Co и Mudo, открывшихся во время бума турецких брендов в России в 2023 г. «Это знаковые для турецкого рынка бренды, одни из лидеров национального ритейла. Я знаю, что они были сильно разочарованы спросом и ушли, потому что не видели смысла вкладываться на перспективу и терпеть», – говорит консультант по торговой недвижимости, работавший с Mudo.



Несколько брендов, «импортозаместивших» в том же 2023 г. ушедшие с российского рынка компании, теперь сокращают свои сети магазинов, указывают аналитики IBC Realty. В пример они приводят бренды, занявшие российские магазины модного конгломерата Inditex – Maag (заменил Zara), Dub (бывшая Pull & Bear), Vilet (бывшая Stradivarius), Ecru (экс-Bershka). Сокращают сети также итальянские OVS и Replay. У всех них тоже скромные финансовые результаты, знает консультант по торговой недвижимости.



Иностранцы не выдерживают замерзания российской экономики и высокой конкуренции, объясняют эксперты. Эти факторы давят на всех ритейлеров, но у международных брендов это усугубляется непростой задачей вывести прибыль из страны, да и вообще взаимодействовать с иностранными штаб-квартирами дается сейчас нелегко, говорит консультант по недвижимости.



Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай говорит об идущей с конца прошлого года «оптимизации занятых площадей»: из-за развития электронной торговли и падения спроса покупателей в торговых центрах становится все меньше. На рост числа закрывающихся fashion-брендов повлияло не только увеличение доли онлайн-продаж, но также высокие операционные расходы на содержание магазинов, налоговая нагрузка на бизнес и снижение покупательной способности россиян, объясняла директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.



Для продавцов одежды и обуви последние два года были очень неудачными еще и из-за погоды: «Мало нам конкуренции с маркетплейсами и друг с другом, так еще и лето было нежарким, и зима не холодной – и у покупателей не было стимула обновлять гардероб», – говорит менеджер сети по продаже модной одежды. «Все против нас», – заключает он.



В следующем году ситуация станет еще сложнее из-за повышения налогов: ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а порог годовой выручки, до которого можно не платить НДС, снизится втрое – с 60 до 20 млн руб. Для многих ритейлеров с рентабельностью в 5-15% это критично, и даже для самых успешных, с рентабельностью в 25% и выше, это станет ударом. Часть магазинов крупных сетей, в том числе международных брендов, работают по франшизе, а для франчайзеров бизнес перестанет быть прибыльным. Партнеры уже массово уведомляют владельцев брендов о намерении закрыться, рассказали сотрудники двух компаний, продающих одежду под международными брендами. «Наша сеть скорее всего сократится на 20-30%», – говорит один из них.





