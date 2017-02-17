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Мерлин Монро на кутаисском кладбище


17.02.2017   12:55
В Кутаиси собираются снять портрет Мирлин Монро, вывешенное на кладбище Сапичхия. Художник, идеей которого было вывесить на кладбище как образец, фото актрисы, говорит, что за фактом последовал большой ажиотаж.

"Из-за этого фото мне сделали столько выговора, между тем в свое время я попросил в фотоателье, чтобы напечатали как образец фото умершего человека, а они напечатали именно Монро. Лучше бы напечатали фото какого-нибудь незнакомого покойника, поскольку, когда люди видят фото актрисы такой величины, не воспринимают его. Поэтому сейчас мы его снимем"- говорит художник Элгуджа Габриадзе.

В Кутаиси на входе кладбища Сапичхия, на стене здания администрации вывешен портрет Мерлин Монро. Фото актрисы является образцом того, какие портреты изготавливаются для могил покойников, сообщает «Кутаисипост».







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