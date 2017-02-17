|
Мерлин Монро на кутаисском кладбище
17.02.2017 12:55
В Кутаиси собираются снять портрет Мирлин Монро, вывешенное на кладбище Сапичхия. Художник, идеей которого было вывесить на кладбище как образец, фото актрисы, говорит, что за фактом последовал большой ажиотаж.
"Из-за этого фото мне сделали столько выговора, между тем в свое время я попросил в фотоателье, чтобы напечатали как образец фото умершего человека, а они напечатали именно Монро. Лучше бы напечатали фото какого-нибудь незнакомого покойника, поскольку, когда люди видят фото актрисы такой величины, не воспринимают его. Поэтому сейчас мы его снимем"- говорит художник Элгуджа Габриадзе.
В Кутаиси на входе кладбища Сапичхия, на стене здания администрации вывешен портрет Мерлин Монро. Фото актрисы является образцом того, какие портреты изготавливаются для могил покойников, сообщает «Кутаисипост».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна