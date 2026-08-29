Смерть Буавы может быть связана с его деятельностью - адвокат

29.08.2026 14:15





Будет проведена и независимая экспертиза тела покойного абхазского блогера Даура Буава. Об этом «Интерпрессньюс» сообщила адвокат Буава Натия Мезвришвили.



Экспертиза тела умершего блогера проводится в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, откуда тело перевезут в дом его друга в Тбилиси.



По словам адвоката, она активно работает вместе со следствием, чтобы установить правду и все обстоятельства.



«До проведения судебно-медицинской экспертизы мы не можем говорить о причинах смерти, и никто не может сказать, что вызвало смерть. Конечно, мы изучим все обстоятельства. И мы, и следствие рассматриваем все версии, чтобы установить истину. Что касается подозрительных обстоятельств, на данном этапе, как вы знаете, работает следствие, мы также активно работаем вместе со следствием, а подробную информацию озвучим позже», - заявляет Мезвришвили.



На вопрос о том, кто является задержанной женщиной и была ли у адвоката коммуникация с членами семьи Даура Буава, Мезвришвили ответила, что на данном этапе контакт только со следствием.



«У нас коммуникация со следствием, и, согласно информации от следствия, задержанная - его подруга. Однако это версия следствия, другие детали на данном этапе нам неизвестны», - заявила Мезвришвили.



На вопрос о том, насколько достоверной она считает информацию МВД, согласно которой умерший и задержанная употребили наркотики, после чего та оставила друга в опасном состоянии, адвокат ответила:



«Это версия следствия. Конечно, мы изучим все детали, намерены провести также независимую экспертизу», - заявляет адвокат.



На вопрос, будет ли она требовать, чтобы расследование, начатое по статье об оставлении в опасности, пошло в другом направлении, или есть ли у неё подозрения, что это могло быть убийство, адвокат отвечает:



«Это должно установить следствие. Будет установлено по итогам работы следствия и нашего изучения, и после этого будем активно работать со следствием касательно квалификации этой статьи», - заявила Мезвришвили.



На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что перед смертью Буава получал угрозы, адвокат ответила утвердительно.



«Насколько нам известно, были угрозы, связанные с его деятельностью, как словесные, так и физические. Соответственно, не исключено, что его смерть может быть связана с его деятельностью. Даур Буава был блогером, он активно записывал видео о Грузии и отношениях с абхазами, конечно, абхазам это не нравилось», - заявляет адвокат.





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