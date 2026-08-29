Порт Анаклия станет менее глубоким

29.08.2026 14:28





Морскую часть проекта порта Анаклия официально скорректировали. Национальное агентство по охране окружающей среды 20 августа одобрило изменения и решило, что заново проходить полную процедуру оценки воздействия на окружающую среду не требуется.



Главное изменение касается дноуглубительных работ. Их объём сокращён с 7,5 млн до 5,25 млн кубометров — примерно на 30%. Подходной канал станет короче: вместо 2 километров — 1,8 км, а гарантированная глубина уменьшится с 20,3 до 18 метров. Площадь морской инфраструктуры также сокращается — примерно со 113 до 105 гектаров.



Для обычного читателя это можно перевести проще: из акватории порта теперь планируют извлечь значительно меньше грунта, а сам вход в порт будет немного короче и менее глубоким, чем предусматривалось первоначальным проектом.



При этом говорить, что порт просто «урезали», было бы не совсем корректно. По объяснению оператора, нынешние параметры появились после перехода от предварительного проекта к детальному проектированию и проведения дополнительных геологических, гидрологических и навигационных исследований. Компания утверждает, что функциональные возможности первой фазы и её заявленная грузовая способность не меняются.



Есть и финансовый эффект. Дноуглублением и строительством морской инфраструктуры занимается бельгийская Jan De Nul. Первоначальная стоимость соответствующего пакета работ составляла около $203,9 млн, однако после пересмотра соглашения она была снижена примерно на $52,5 млн — до $150 млн. Связывать всю экономию исключительно с сокращением объёма дноуглубления не стоит: пересматривался комплекс работ и параметров проекта.



Для окружающей среды изменения скорее положительные. Чем меньше грунта нужно извлечь со дна, тем меньше времени работает техника и тем ниже потенциальные шум, вибрация и выбросы во время строительства. Именно сокращение масштаба подводных работ стало одной из причин, по которой экологическое ведомство не потребовало проводить новую полноценную ОВОС.



При этом проект не становится совсем без изменений в других направлениях. В документации предусмотрены дополнительные временные объекты для строительства, включая морскую платформу, а также новые элементы производственной и складской инфраструктуры. Для них агентство установило отдельные экологические требования и мониторинг.



Поэтому самая точная формулировка сейчас выглядит так: морская инфраструктура Анаклии стала компактнее, объём первоначального дноуглубления сократился на треть, глубина уменьшилась с 20,3 до 18 метров, а стоимость работ Jan De Nul снизилась примерно до $150 млн. Но это не означает автоматического сокращения заявленной мощности первой фазы порта.



Для самого проекта это, скорее, история об оптимизации расходов и уточнении технических решений. Насколько удачным окажется новый вариант, будет понятно уже на практике — когда порт начнёт работать и станет ясно, насколько комфортно он сможет принимать крупные суда в реальных условиях Чёрного моря.





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