По делу о смерти Даура Буава задержана Виктория Кильнюк

29.08.2026 14:22





Задержание иностранной гражданки по делу абхазского блогера вызвало вопросы в обществе: МВД утверждает, что Даур Буава и находившееся с ним лицо употребили наркотики, Буаве стало плохо, а спутница оставила его в опасности, заперла квартиру снаружи и ушла.



Теперь следствию предстоит выяснить больше деталей о задержанной женщине — Виктории Кильнюк: когда иностранная гражданка пересекла границу, как вошла в доверие к абхазскому блогеру и откуда взялось вещество, которое, по утверждению Министерства внутренних дел, привело к смерти Даура Буава.



Друзья Буавы говорят, что ничего не слышали о задержанной женщине, не знали ее и никогда не видели с абхазским блогером.



«Такого человека я с Дауром никогда не видел и лично не знаю, кто это. Впервые слышу ее имя», — говорит друг.



Защитник интересов погибшего абхазского блогера не считает версию МВД о наркотиках достоверной, поскольку, по словам адвоката, следствие не могло за один день установить, что именно стало причиной смерти Даура Буава.



По словам правозащитника, они требуют проведения альтернативной экспертизы.



«Насколько мне известно, сегодня задержали иностранную гражданку, если не ошибаюсь, гражданку Украины. Как мне сообщил следователь, это подруга Даура. Однако другие детали мне неизвестны. Ее задержали сегодня утром по статье об оставлении в опасности. За один день следствие не могло установить, употребляли ли они наркотики или что делали вместе, поэтому нам нужно дождаться результатов. Мы уже ищем пути для проведения альтернативной экспертизы. Как только появится возможность и эксперт откликнется, мы проведем экспертизу», — говорит адвокат Натия Мезвришвили.



Задержанная гражданка иностранного государства Виктория Кильнюк сейчас ожидает официального предъявления обвинения в изоляторе. Предположительно, через несколько часов к ней придут следователи.



По данным МВД, проведенным расследованием установлено, что задержанная в качестве обвиняемой иностранная гражданка и Даур Буава были друзьями. Они находились вместе в Тбилиси, в Диди Дигоми, во временной квартире Даура Буавы, где употребили наркотическое вещество, после чего обоим стало плохо.



В результате опроса обвиняемой выясняется, что она оставила почувствовавшего себя плохо Даура Буаву, находившегося в критически тяжелом и опасном для жизни состоянии, одного. В частности, обвиняемая заперла дверь квартиры снаружи вторым ключом и покинула место происшествия, не сообщив никому о случившемся и не обратившись за помощью для Даура Буавы.



Расследование ведется по статьям 115 (доведение до самоубийства) и 128 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Грузии, по делу продолжаются соответствующие комплексные следственные действия.





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