Население Грузии предупредили о повышении риска интоксикации

04.04.2017 14:04 Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии отказаться от покупки продуктов питания в местах, где не соблюдены условия хранения и реализации.



Как заявляют в Агентстве, вместе с приближением пасхальных праздников возрастает риск реализации испорченных продуктов, размещенных в ненадлежащих условиях.



«Особенно опасно приобретение продуктов питания высокого риска в местах неорганизованной торговли - мяса и мясных продуктов, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, скоропортящихся кондитерских изделий», - отмечено в заявлении.



Национальное агентство продовольствия предупреждает, что продукты питания, которые хранятся и реализуются без соблюдения надлежащих условий, создают угрозу здоровью человека.



«Национальное агентство продовольствия предупреждает – содержащиеся в не должных условиях продукты питания создают угрозу вашему здоровью. Национальным агентством продовольствия приветствуется решение мэрии Тбилиси о предоставлении т.н. уличным торговцам соответствующих мест, где будут обеспечены стандарты безвредности продуктов питания и условия их реализации», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

