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Население Грузии предупредили о повышении риска интоксикации


04.04.2017   14:04
Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии отказаться от покупки продуктов питания в местах, где не соблюдены условия хранения и реализации.

Как заявляют в Агентстве, вместе с приближением пасхальных праздников возрастает риск реализации испорченных продуктов, размещенных в ненадлежащих условиях.

«Особенно опасно приобретение продуктов питания высокого риска в местах неорганизованной торговли - мяса и мясных продуктов, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, скоропортящихся кондитерских изделий», - отмечено в заявлении.

Национальное агентство продовольствия предупреждает, что продукты питания, которые хранятся и реализуются без соблюдения надлежащих условий, создают угрозу здоровью человека.

«Национальное агентство продовольствия предупреждает – содержащиеся в не должных условиях продукты питания создают угрозу вашему здоровью. Национальным агентством продовольствия приветствуется решение мэрии Тбилиси о предоставлении т.н. уличным торговцам соответствующих мест, где будут обеспечены стандарты безвредности продуктов питания и условия их реализации», - говорится в заявлении.






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