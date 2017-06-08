Спортсмены подтверждают задержание их коллег в США, однако считают это недораузмением

08.06.2017 16:57 Часть грузинских спортсменов подтверждают, что среди задержанных граждан Грузии - двое боксеры. Как заявили несколько спортсменов агентство «IPN», они «попали в недоразумение».



«Действительно задержаны Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, однако они попали в недоразумение», - заявил грузинские спортсмены.



По неофициальной информации среди 15-ти задержанных грузин, которые обвиняются в членстве в российском криминальном синдикате, могут быть спортсмены – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Подозрение в этом возникло из-за перечисленных имен и фамилий задержанных в информации Минюста США. В этом списке есть и Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили.



Информации об этом пока что нет в Федерации бокса Грузии.



Автандил Хурцидзе является временным чемпионом мира по версии WBO, Леван Макашвили же – боец смешанных единоборств UFC.















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