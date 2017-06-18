Международный фестиваль ковров пройдет в Тбилиси и в крепости Рабат

18.06.2017 21:28 Тбилиси и средневековая крепость Рабат в Ахалцихе во второй раз примут Международный фестиваль ковров.



Фестиваль откроется 28 июня, в тбилисском Музее народного и прикладного искусства выставкой работ Азербайджанского государственного музея ковра. Экспозиция начнет принимать гостей в 18:00 и продлится месяц. 30 июня, а также 1 и 2 июля фестиваль ковров будет проходить на территории крепости Рабат.



Его участниками станут мастера из Ирана, Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Азербайджана, Армении, Турции и Грузии. В нижней части крепости все они выставят свою ковровую продукцию и продемонстрируют публике разные этапы процесса и техники ковроткачества.



Кроме того, на территории крепости Рабат в дни фестиваля будут проводить мастер-классы и образовательные программы на тему техник изготовления ковров, орнаментов, окрашивания, дизайна и многого другого. Программы подготовит Музей народного и прикладного искусства Грузии, Государственный музей шелка, Школа визуального искусства и дизайна, а также Музей азербайджанской культуры имени Мирзы-Фатали Ахундова.



На ярмарке фестиваля можно будет увидеть работы студентов разных грузинских училищ и мастерских, интерпретации традиционных нарядов из коллекций киргизских и туркменских дизайнеров, в которых использованы ковровые орнаменты. Тбилисские ковровые галереи представят образцы из своих новых коллекций, которые можно будет приобрести на месте.



Также состоится костюмированный перформанс с участием артистов Тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе.

Желающих посетить фестиваль ковров 1 и 2 июля будут обслуживать автобусы Тбилиси-Ахалцихе-Тбилиси. Отбытие в 08:00 утра с площади Роз, прибытие туда же – в 23:00. Транспорт бесплатный.



В этом году фестиваль состоится при организации Музея народного и прикладного искусства и при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также в рамках правительственного проекта Check in Georgia, направленного на популяризацию Грузии на международном уровне.



Цель фестиваля – поощрение и повышение осведомленности о важности коврового производства, как ценной части культурного наследия Грузии, а также поддержка современных мастеров, предприятий и галерей, сохраняющих традиции ковроткачества.



"Новости-Грузия"











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