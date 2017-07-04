120 водителей маршрутных такси попали под санкции за отказ включить кондиционер

04.07.2017 17:14 Компания "Микроавтобус Тбилиси" с 1 июля обязала водителей включить кондиционеры, однако часть водителей не выполняют это требование.



По сообщению "Транспортной компании Тбилиси", служба мониторинга фиксирует все заявления, и водителям устанавливают соответствующие санкции, поэтому пассажиры должны обратиться на их горячую линию. Санкция на первый раз предусматривает предупреждение, на второй раз-запрещение управления транспортного средства, а на третий раз расторжение контракта с водителем. По их информации, этим летом уже установлены разного рода санкции почти 120 водителям. Информацию об этом распространила "Нетгазета".



По заявлению "Транспортной компании Тбилиси", технически проверяются 1800 маршрутных такси, и, следовательно, исключено, чтобы на маршрут вышел водитель с неисправным кондиционером, поэтому аргумент, что кондиционер испорчен, и поэтому его не включают, не соответствует реальности.



"Из-за того, что по информации Министерства охраны окружающей среды сегодня будет самый жаркий день, компания кроме того что покрывает всем водителям расходы топлива, вызванные в результате включения кондиционера, запланировала еще и поощрительную акцию. Водители, на которых сегодня не поступят жалобы, будут освобождены от дневного планового налога"- заявили в компании.



Мобильные группы "Транспортной службы Тбилиси" несколько дней, как начали мониторинг кондиционирования в микроавтобусах. По информации мэрии, на данном этапе система охлаждения включена в 20% микроавтобусов.



"Микроавтобус Тбилиси" обращается также и к пассажирам с призывом, в случае недовольства позвонить в информационный центр компании по номеру 2 200 430.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

