NDI: 72% опрошенным известно о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

27.07.2017 15:07 Согласно исследованию NDI, 72% опрошенных известно о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Национально-демократический институт сформулировал вопрос следующим образом: Азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы похитили из центра Тбилиси, и в настоящее время находится в тюрьме Азербайджана - знали ли Вы об этом?



Соответственно, на этот вопрос 72% опрошенных заявили, что да, знают, а 26%- не знают.



Из респондентов, которые не слышали о деле Афгана Мухтарлы, 82% согласны с мнением, что "власть Грузии должна взять ответственность в связи с происшедшим, поскольку она несет ответственность за защиту прав человека". 9% не согласны с этим мнением, а 9% не знают ответа на него.



Из респондентов, которые слышали о деле Афгана Мухтарлы, 78% согласны с мнением, что "власть Грузии должна взять на себя ответственность в связи с происшедшим, поскольку не смогла обеспечить пресечение похищения", 11% не согласны с этим, а 11% не знают ответа на этот вопрос.



Из респондентов, кто слышал о деле Афгана Мухтарлы, 14% согласны с мнением, что "на власть Грузии вообще не возлагается ответственность в связи с происшедшим". Не согласны с этим мнением 76%, а 9% не знает ответа.



На вопрос, как повлияет дело Афгана Мухтарлы на репутацию Грузии, как лидера в вопросах прав человека и свободы СМИ в регионе, 56% опрошенных считает, что это повлияет негативно, 15% думает, что никак не повлияет, 2% считает, что положительно повлияет, а 26% не знает, как повлияет.



Полевые работы NDI состоялись в период 18 июня- 9 июля 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании прямой представительской выборки был опрошен 2261 респондент. Погрешность результатов исследования +/-2.2%.



Полевые работы провела организация CRRC-Грузия.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании, опросы проводит CRRC-Грузия.

















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