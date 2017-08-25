Все задержанные на акции у здания ГЖД освобождены из зала суда

25.08.2017 16:44 Все десять человек, задержанные на акции у департамента "Грузинской железной дороги", освобождены. Суд отложили на основании требования адвокатов задержанных, а до того задержанных освободили из зала заседания.



Сторона защиты потребовала время для ознакомления с материалами дела и доказательствами.



Дела задержанных Тбилисский городской суд рассматривал вместе. Ходатайство об объединении дел поставили адвокаты задержанных.



Судебный процесс задержанных на акции состоится 8 сентября.



















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