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В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»
17.10.2017 11:37
Торгово-промышленная палата А/Р Абхазии в партнерстве с торгово-промышленной палаты Грузии организовала бизнес-выставку "Абхазия 2017" на территории, прилегающей к Площади Европы.
Мероприятие открыли президент торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, и исполняющий обязанности председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.
В экспозиции была представлена продукция компаний, основанных вынужденно перемещенными лицами из оккупированных территорий.
Выставка включала широкий спектр бизнес секторов. В том числе: виноделие, производство меда, туризм, объекты питания, компании дистрибуции, строительный сектор, эстетическая медицина, санитарные услуги и др.
Компании, представленные в экспозиции, являются членами торгово-промышленной палаты А/Р Абхазии. Президент торгово-промышленной палаты А/Р Абхазии Амиран Долидзе проинформировал гостей о продукции, и деятельности компаний.
Согласно закону торгово-промышленная палата Автономной республики Абхазии является составной частью торгово-промышленной палаты Грузии. До восстановления юрисдикции на всей территории Грузии представительство палаты размещено в столице.
На данное время торгово-промышленная палата А/Р Абхазии объединяет десятки компаний, как малый, так и средний, и крупный бизнес-сектора.
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