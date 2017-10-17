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В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»


17.10.2017   11:37
Торгово-промышленная палата А/Р Абхазии в партнерстве с торгово-промышленной палаты Грузии организовала бизнес-выставку "Абхазия 2017" на территории, прилегающей к Площади Европы.

Мероприятие открыли президент торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, и исполняющий обязанности председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.

В экспозиции была представлена продукция компаний, основанных вынужденно перемещенными лицами из оккупированных территорий.

Выставка включала широкий спектр бизнес секторов. В том числе: виноделие, производство меда, туризм, объекты питания, компании дистрибуции, строительный сектор, эстетическая медицина, санитарные услуги и др.

Компании, представленные в экспозиции, являются членами торгово-промышленной палаты А/Р Абхазии. Президент торгово-промышленной палаты А/Р Абхазии Амиран Долидзе проинформировал гостей о продукции, и деятельности компаний.

Согласно закону торгово-промышленная палата Автономной республики Абхазии является составной частью торгово-промышленной палаты Грузии. До восстановления юрисдикции на всей территории Грузии представительство палаты размещено в столице.

На данное время торгово-промышленная палата А/Р Абхазии объединяет десятки компаний, как малый, так и средний, и крупный бизнес-сектора.






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