Программа ЕС предлагает грузинской аудитории бесплатное онлайн-обучение

23.10.2017 14:18



Интерактивное обучение с участием ведущих специалистов и экспертов мира касается актуальных и важных сегодня направлений. Пройдя курсы, можно узнать, как привлекать денежные средства и ресурсы для осуществления своих проектов, как развивать культурные инициативы и реализовать их в бизнесе, как правильно и выгодно подавать информацию в СМИ и соцсетях, и многое другое.



В каждом курсе множество примеров реализации тех или иных идей, дополнительная информация, таблицы и пояснения. Всем, кто пройдет обучение и успешно завершит онлайн-курсы, будут выданы сертификаты Программы ЕС. Это может быть полезно как молодым соискателям работы, которые только начинают свою карьеру и хотят улучшить свое резюме, так и специалистам, которые уже работают в культурном менеджменте.



КУРС «DIGITAL-KOММУНИКАЦИИ»



В ходе курса можно узнать, как сформировать и успешно реализовать стратегию онлайн-коммуникаций. Лектор этого курса - специалист Программы ЕС и Восточного партнерства “Культура и Креативность” Анастасия Нуржинская. Она уже более 15 лет ведет масштабные информационные кампании по развитию культурных индустрий, осуществлению реформ и социальных изменений. Эксперт в трех своих лекциях рассказывает о менеджменте вебсайтов, эффективном использовании соцсетей и о том, как сегодня можно сделать контент привлекательным и полезным для интернет-аудитории.



Начать курс “DIGITAL-KOММУНИКАЦИИ”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/digital-communication





КУРС «КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ»



Этот курс состоит из четырех лекций. Пройдя его, можно узнать, как создать стратегию для культурной организации и правильно составить документацию, которая даст реальный эффект. Ведет курс специалист Программы ЕС “Культура и Креативность” Рагнар Сиил. Он более десяти лет работает в государственных, некоммерческих и бизнес-организациях. В своих лекциях эксперт рассказывает о новых методах анализа деятельности организаций, измерении их потенциала и эффективности работы.



Начать курс “КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-strategy





КУРС ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВ «СТРАТЕГИИ ФАНДРАЙЗИНГА»



Как найти финансовых доноров для осуществления своих проектов в сфере культуры и как наладить с ними долгосрочное сотрудничество? Об этом в ходе четырех лекций рассказывает руководитель Программы ЕС и Восточного партнерства “Культура и Креативность” Тим Уильямс. Он уже более 20-ти лет руководит международными проектами в культурном секторе. Эксперт рассказывает об основных этапах поиска и привлечения финансирования, начиная с исследования и подбора необходимых доноров и заканчивая налаживанием личных контактов.



Начать курс “СТРАТЕГИИ ФАНДРАЙЗИНГА”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/fundraising-strategy





КУРС «СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ»



В ходе шести лекций слушатели курса узнают об основных элементах креативной экономики и о том, что важно для создания культурного проекта. Лектор курса - Владимир Воробей, директор экономического развития агентства PPV Knowledge Networks. Эксперт рассказывает о том, как определить рынок и выбрать нишу, составить профиль клиента и сформулировать уникальное конкурентное предложение.



Начать курс “СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/creating-value-in-creative-economy





КУРС КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА



Известная британская журналистка и критик Майя Джагги, которая уже 25 лет пишет для The Guardian, Financial Times, Economist и других изданий с мировым именем, делится своим опытом работы. Прослушав четыре лекции ее курса, можно узнать об основах критического письма, о том, как подготовиться к интервью с авторами, художниками и представителями творческих профессий, правильно оформить текст и заинтересовать аудиторию. Журналистка Майя Джагги известна тем, что взяла интервью у 12 нобелевских лауреатов по литературе.



Начать курс “КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/cultural-journalism-course





КУРС «КОММУНИКАЦИИ»



Из пяти лекций курса можно узнать, как эффективно продвигать свой проект. Эксперт Программы ЕС по коммуникациям Андрей Кулаков рассказывает об основных правилах и рекомендациях по работе с медиа и другими целевыми группами. Из его лекций можно узнать об основных элементах коммуникационной стратегии и о том, как подобрать соответствующие сообщения и каналы под необходимую целевую аудиторию.



Начать курс “КОММУНИКАЦИИ”:

https://www.culturepartnership.eu/publishing/communication-course



