Член ЕНД: Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах


28.08.2025   19:24


«Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах, свободе слова, спасении человеческих жизней», — заявил заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили.

Как отметил Павленишвили, в отношении неправительственных организаций была предпринята очередная репрессивная мера.

«Насилие никогда не финансировалось неправительственными организациями. Мы можем это подчеркнуть. Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах, свободе слова, спасении человеческих жизней, что, конечно, приемлемо и необходимо. Получается, что насильниками были те, кто защищался от этого насилия», — заявил Ираклий Павленишвили.

Для справки: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.


