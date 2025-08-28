Член ЕНД: Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах

«Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах, свободе слова, спасении человеческих жизней», — заявил заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили.



Как отметил Павленишвили, в отношении неправительственных организаций была предпринята очередная репрессивная мера.



«Насилие никогда не финансировалось неправительственными организациями. Мы можем это подчеркнуть. Допустимы любые расходы, когда речь идёт о гражданских политических правах, свободе слова, спасении человеческих жизней, что, конечно, приемлемо и необходимо. Получается, что насильниками были те, кто защищался от этого насилия», — заявил Ираклий Павленишвили.



Для справки: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.





