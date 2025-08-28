Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Всем 12 задержанным по делу о проституции избрано заключение под стражу


28.08.2025   21:19


В качестве меры пресечения всем 12 задержанным по факту содействия проституции и предоставлению места для проституции, избрано заключение под стражу.

Как заявляет прокурор Теа Гиоргадзе, на данном этапе ни один из обвиняемых не сотрудничает со следствием, все пользуются правом хранить молчание и не признают вину.

По словам прокурора, расследование продолжается и круг лиц, совершивших преступление, может увеличиться.

Для справки, 12 задержанным предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Одна из задержанных — певица Хатия Церетели.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна