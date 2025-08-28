|
|
|
Всем 12 задержанным по делу о проституции избрано заключение под стражу
28.08.2025 21:19
В качестве меры пресечения всем 12 задержанным по факту содействия проституции и предоставлению места для проституции, избрано заключение под стражу.
Как заявляет прокурор Теа Гиоргадзе, на данном этапе ни один из обвиняемых не сотрудничает со следствием, все пользуются правом хранить молчание и не признают вину.
По словам прокурора, расследование продолжается и круг лиц, совершивших преступление, может увеличиться.
Для справки, 12 задержанным предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 254 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Одна из задержанных — певица Хатия Церетели.
|
|
|
