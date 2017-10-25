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В Грузии впервые пройдет чемпионат по футболу среди детей с аутизмом


25.10.2017   11:24
В Грузии впервые пройдет чемпионат по футболу среди детей с аутизмом, под названием «Царский кубок Грузии». Об этом сообщает компания «Tbilisi Business House» — организаторы мероприятия, на собственной странице в фейсбуке.

Чемпионат состоится 29 октября в 14:00, в Академии Динамо по адресу: улица Любляны, 62.

Для того, чтобы частично спонсировать мероприятие, организаторы предлагают всем желающим посетить тренинг профессионального тренера Андро Дгебуадзе под названием «То, что знают философы и не знают менеджеры».
Цена билета — 10 лари (4 доллара). На один билет один взрослый может взять с собой на матч двоих детей.

Билет дает право на посещение чемпионата, а также выставки-продажи детских рисунков.

Тренинг пройдет 28 октября, в 16:00 в Международном черноморском университете.

Приобрести билеты можно на сайте biletebi.ge Все вырученные средства пойдут на организацию чемпионата.

"Новости-Грузия"





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