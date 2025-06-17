Посольство Грузии в Иране опубликовало номер горячей линии

17.06.2025 21:07





Посольство Грузии в Иране призывает граждан Грузии в Иране в случае необходимости обращаться на горячую линию посольства.



Посольство публикует контактную информацию в социальных сетях.



«Вниманию граждан Грузии в Иране. Учитывая сложившуюся ситуацию, посольство призывает граждан Грузии в Иране в случае необходимости обращаться по следующим номерам горячей линии: + 995 595 31 16 61 (WhatsApp); +98 912 075 83 97; +98 935 211 02 74», — говорится в сообщении посольства.





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