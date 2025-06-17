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Грузинские клубы узнали своих соперников на еврокубках
17.06.2025 21:24
Состоялась жеребьёвка отборочных раундов футбольных еврокубковых турниров: грузинские команды узнали своих соперников.
Чемпион страны «Иберия» примет 8 или 9 июля шведский «Мальмё», один из самых сложных противников, который мог достаться в этом раунде отборочных матчей Лиги Чемпионов. Стоимость всей грузинской команды меньше, чем трансферная цена лидера шведов.
В Лиге Конференций шансы на прохождение первого этапа у наших команд есть:
«Торпедо» Кутаиси сыграет дома 10 июля с казахстанским «Ордабасы»
«Дила» из Гори 17 июля примет дома с люксембургский «Расинг»
Напомним, что обладатель кубка Грузии, команда «Спаэри», местной второй лиги, начинает со второго этапа.
Билеты поступят в продажу через несколько дней.
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