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Грузинские клубы узнали своих соперников на еврокубках


17.06.2025   21:24


Состоялась жеребьёвка отборочных раундов футбольных еврокубковых турниров: грузинские команды узнали своих соперников.

Чемпион страны «Иберия» примет 8 или 9 июля шведский «Мальмё», один из самых сложных противников, который мог достаться в этом раунде отборочных матчей Лиги Чемпионов. Стоимость всей грузинской команды меньше, чем трансферная цена лидера шведов.

В Лиге Конференций шансы на прохождение первого этапа у наших команд есть:

«Торпедо» Кутаиси сыграет дома 10 июля с казахстанским «Ордабасы»

«Дила» из Гори 17 июля примет дома с люксембургский «Расинг»

Напомним, что обладатель кубка Грузии, команда «Спаэри», местной второй лиги, начинает со второго этапа.

Билеты поступят в продажу через несколько дней.


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