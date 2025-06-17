Грузинские клубы узнали своих соперников на еврокубках

17.06.2025 21:24





Состоялась жеребьёвка отборочных раундов футбольных еврокубковых турниров: грузинские команды узнали своих соперников.



Чемпион страны «Иберия» примет 8 или 9 июля шведский «Мальмё», один из самых сложных противников, который мог достаться в этом раунде отборочных матчей Лиги Чемпионов. Стоимость всей грузинской команды меньше, чем трансферная цена лидера шведов.



В Лиге Конференций шансы на прохождение первого этапа у наших команд есть:



«Торпедо» Кутаиси сыграет дома 10 июля с казахстанским «Ордабасы»



«Дила» из Гори 17 июля примет дома с люксембургский «Расинг»



Напомним, что обладатель кубка Грузии, команда «Спаэри», местной второй лиги, начинает со второго этапа.



Билеты поступят в продажу через несколько дней.





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