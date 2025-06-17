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Посольство Грузии: Визы для иностранцев в Израиле, действительные до 12 июня, будут продлены до 30 сентября
17.06.2025 21:08
Посольство Грузии в Израиле публикует информацию для внимания граждан Грузии в Израиле.
Как указано в информации, распространенной посольством, в связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлит действие виз иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.
Как указано в информации, услуга предоставляется автоматически, и продление визы осуществляется до 30 сентября 2025 года.
«На основании заявления Управление народонаселения и миграции мы предоставляем вам следующую информацию:
В связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлевает визы иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.
Услуга предоставляется автоматически до 30.09.25.
Продолжат действовать следующие типы виз:
Рабочая виза, тип B/1, общая;
Туристическая виза, тип B/2;
Волонтерская виза, тип B/4;
Виза временного резидента, тип А/1;
Студенческая виза, тип А/2 (за исключением лиц, занятых в сельском хозяйстве);
Виза духовенства, тип А/3;
Сопроводительная виза, тип А/4;
Виза временного резидента, тип А/5;
Виза DCO для воссоединения семьи и гуманитарной помощи.
Обратите внимание, что лично посещать Управление народонаселения и миграции», — говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.
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