Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство Грузии: Визы для иностранцев в Израиле, действительные до 12 июня, будут продлены до 30 сентября


17.06.2025   21:08


Посольство Грузии в Израиле публикует информацию для внимания граждан Грузии в Израиле.

Как указано в информации, распространенной посольством, в связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлит действие виз иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.

Как указано в информации, услуга предоставляется автоматически, и продление визы осуществляется до 30 сентября 2025 года.

«На основании заявления Управление народонаселения и миграции мы предоставляем вам следующую информацию:

В связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлевает визы иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.

Услуга предоставляется автоматически до 30.09.25.

Продолжат действовать следующие типы виз:

Рабочая виза, тип B/1, общая;

Туристическая виза, тип B/2;

Волонтерская виза, тип B/4;

Виза временного резидента, тип А/1;

Студенческая виза, тип А/2 (за исключением лиц, занятых в сельском хозяйстве);

Виза духовенства, тип А/3;

Сопроводительная виза, тип А/4;

Виза временного резидента, тип А/5;

Виза DCO для воссоединения семьи и гуманитарной помощи.

Обратите внимание, что лично посещать Управление народонаселения и миграции», — говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна