Посольство Грузии: Визы для иностранцев в Израиле, действительные до 12 июня, будут продлены до 30 сентября

17.06.2025 21:08





Посольство Грузии в Израиле публикует информацию для внимания граждан Грузии в Израиле.



Как указано в информации, распространенной посольством, в связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлит действие виз иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.



Как указано в информации, услуга предоставляется автоматически, и продление визы осуществляется до 30 сентября 2025 года.



«На основании заявления Управление народонаселения и миграции мы предоставляем вам следующую информацию:



В связи с ситуацией безопасности Управление народонаселения и миграции продлевает визы иностранцам, законно проживающим в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года.



Услуга предоставляется автоматически до 30.09.25.



Продолжат действовать следующие типы виз:



Рабочая виза, тип B/1, общая;



Туристическая виза, тип B/2;



Волонтерская виза, тип B/4;



Виза временного резидента, тип А/1;



Студенческая виза, тип А/2 (за исключением лиц, занятых в сельском хозяйстве);



Виза духовенства, тип А/3;



Сопроводительная виза, тип А/4;



Виза временного резидента, тип А/5;



Виза DCO для воссоединения семьи и гуманитарной помощи.



Обратите внимание, что лично посещать Управление народонаселения и миграции», — говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.





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