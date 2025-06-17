Евросовет решил усовершенствовать правила приостановки безвиза третьим странам

17.06.2025 15:26





Европейский совет и Европарламент достигли соглашения по новым правилам приостановки безвизового режима с третьими странами. В пресс-релизе Европейского совета отмечается, что обновлённые правила позволят ЕС более эффективно реагировать в ситуациях, когда «безвизовый режим используется недобросовестно или противоречит интересам Европейского союза».



«Безвизовый режим с ЕС полезен как для граждан третьих стран, так и для самого Европейского союза. Однако если граждане этих стран злоупотребляют этим преимуществом, ЕС должен иметь в своём распоряжении необходимые инструменты для реагирования. Эти инструменты могут оказывать давление на страны, которые уклоняются от сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



В пресс-релизе говорится, что Европейский совет и Европарламент договорились о причинах, которые могут стать основанием для активации механизма приостановки безвизового режима с ЕС. Среди них названы:



Несоответствие визовой политики третьей страны визовой политике ЕС, особенно в случае, если географическая близость этой страны к ЕС может способствовать увеличению потока неавторизованных граждан из третьих стран в ЕС;



Программа предоставления гражданства инвесторам, в рамках которой гражданство получают лица, не имеющие реальной связи с данной страной, на основании заранее установленных платежей или инвестиций;



Гибридные угрозы, недостатки в документах и процедурах безопасности, а также пробелы в законодательстве;



Ухудшение внешнеполитических отношений с третьей страной, особенно в случаях, касающихся прав человека, основных свобод и серьёзных нарушений Устава ООН.



Также отмечается, что эти новые основания будут дополнением к уже существующим причинам приостановки безвизового режима, таким как увеличение количества просителей убежища из определённых стран с низким уровнем одобрения заявлений, рост числа граждан третьих стран, которым отказывают во въезде, или тех, кто нарушает сроки пребывания в ЕС.



Кроме того, в пресс-релизе указывается, что Европейский совет и Европарламент стремятся продлить срок действия механизма временной приостановки безвиза с 9 до 12 месяцев, с возможностью продления ещё на 24 месяца (вместо действующих 18 месяцев).



Удлинённые сроки действия механизма позволят ЕС начать диалог с третьей страной для устранения причин, вызвавших приостановку безвизового режима. Также подчёркивается, что ЕС сможет полностью отменить безвизовый режим, если страна не устранит соответствующие нарушения.



Согласно пресс-релизу, Европейский совет и Европарламент также договорились усовершенствовать механизм временной приостановки безвизового режима так, чтобы он применялся только к лицам, ответственным за нарушения фундаментальных прав и внешнеполитических обязательств.



«В действующей системе вторая фаза механизма приостановки безвиза распространяется на всех граждан, что может быть непропорциональным в случаях, когда ответственность за ситуацию несёт именно правительство. По новым правилам, дополнительное ограничение безвизового режима на 24 месяца не будет автоматически применяться ко всему населению третьей страны. Вместо этого ЕС сможет принять решение о приостановке безвизового режима в отношении официальных представителей и дипломатов правительства», — говорится в пресс-релизе.





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