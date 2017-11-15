Посетившие Грузию месхетинцы-мусульмане заявили о трудностях репатриации

15.11.2017 13:54 60 месхетинцев-мусульман посетили Грузию в День репатрианта, 14 ноября. Они рассказали о сложностях с переселением на родину, поделились опасениями в связи с вероятностью возникновения конфликтов с армянским населением региона Самцхе-Джавахети и пожаловались на экономические трудности, с которыми столкнулись желающие переехать, передает «Кавказский узел».



В 1944 году жившие в Грузии месхетинцы-мусульмане были насильственно переселены по приказу Сталина в Среднюю Азию. За три дня было депортировано от 90 до 116 тысяч человек, значительная часть которых погибла по дороге. В 1956 году месхетинцы получили право вернуться на Кавказ, но значительная часть их осталась в уже обжитых районах Средней Азии. После этнических столкновений в Ферганской долине Узбекистана в мае-июне 1989 года более 70 тысяч месхетинцев бежали в Россию, Казахстан, Азербайджан и на Украину,



В День репатрианта накануне в Грузию приехали 60 месхетинцев. Их приезд организовал проживающий в Тбилиси потомок месхетинских переселенцев Зураб Курадзе. Корни всех, кто приехал в Грузию, происходят из исторический области Месхети. Прибывшие месхетинцы отправились в регион Самцхе-Джавахети, где они ознакомятся с бытом поселившихся несколько лет назад соплеменников, которые вернулись самостоятельно.



«В 1944 году началась депортация нашего народа - месхов-мусульман, проживавших в Самцхе-Джавахети. Поэтому мы решили в этот день дать возможность людям, проживающим в России, Азербайджане и других странах приехать сегодня в Грузию, на свою историческую родину», - рассказал Курадзе.



Половина людей, которые приехали - старожилы, родившиеся в Грузии и пережившие депортацию, еще 30 человек - это молодежь, которые родились в изгнании. «В России проживают 10 тысяч месхетинцев. И хотя реально готовы вернуться только пять процентов, тем не менее по родине скучают все», - заявили в делегации.















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