Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Население, выжившее после российских бомбежек, ждет исторического решения Европейского суда


22.05.2018   20:46
Население, выжившее после российских бомбежек, ждет исторического решения. Жители Гори вспоминают 8 августа 2008 года, и ждут решения Европейского суда.

Потерпевшие семьи и их родственники убеждены, что Европейский суд даст адекватный ответ на жестокость российской агрессии.

Пострадавшая Цицо Тушишвили говорит, что ее показания отправили в Европейский суд.

Августовскую войну 2008 года вспоминает пострадавшая, депутат городского собрания Гори Лия Члачидзе.

По ее словам, 12 августа российская сторона использовала в Гори баллистическую ракету, т.н. "Искандер".

"После того, как ее сбросили, на месте погибли три человека. Это один из видов геноцида, когда запрещенные "Искандеры" используются против мирного населения. Я не сомневаюсь, что Грузия выиграет войну против России, потому что было осуществлено изгнание населения варварскими методами" - заявила Лия Члачидзе.

Завтра в Большой палате Европейского суда состоится слушание, где Грузия обвиняет Российскую Федерацию в связи с августовской войной по статье 8 Европейской конвенции, где наиболее важными являются вторая, третья и пятая статьи, что подразумевает лишение жизни, а также бесчеловечное обращение, и пытки.

Грузинская сторона, как утверждают адвокаты, представила Страсбургскому суду более 700 вещественных доказательств.

Представитель Министерства юстиции заявил, что одним из основных доказательств является факт использования российской стороной баллистического оружия в Гори.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна