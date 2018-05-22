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Население, выжившее после российских бомбежек, ждет исторического решения Европейского суда
22.05.2018 20:46
Население, выжившее после российских бомбежек, ждет исторического решения. Жители Гори вспоминают 8 августа 2008 года, и ждут решения Европейского суда.
Потерпевшие семьи и их родственники убеждены, что Европейский суд даст адекватный ответ на жестокость российской агрессии.
Пострадавшая Цицо Тушишвили говорит, что ее показания отправили в Европейский суд.
Августовскую войну 2008 года вспоминает пострадавшая, депутат городского собрания Гори Лия Члачидзе.
По ее словам, 12 августа российская сторона использовала в Гори баллистическую ракету, т.н. "Искандер".
"После того, как ее сбросили, на месте погибли три человека. Это один из видов геноцида, когда запрещенные "Искандеры" используются против мирного населения. Я не сомневаюсь, что Грузия выиграет войну против России, потому что было осуществлено изгнание населения варварскими методами" - заявила Лия Члачидзе.
Завтра в Большой палате Европейского суда состоится слушание, где Грузия обвиняет Российскую Федерацию в связи с августовской войной по статье 8 Европейской конвенции, где наиболее важными являются вторая, третья и пятая статьи, что подразумевает лишение жизни, а также бесчеловечное обращение, и пытки.
Грузинская сторона, как утверждают адвокаты, представила Страсбургскому суду более 700 вещественных доказательств.
Представитель Министерства юстиции заявил, что одним из основных доказательств является факт использования российской стороной баллистического оружия в Гори.
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