|
В Грузию будет летать крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air
02.04.2018 23:42
Крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air начала летать в Грузию, — сообщает сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.
Авиарейсы в направлении Тегеран-Тбилиси-Тегеран будут осуществляться до конца летнего навигационного сезона (до 27 октября), два раза в неделю, каждый вторник и субботу на воздушном судне Airbus A320.
Авиакомпания получила разрешение на осуществление полетов в Тбилиси 27 марта.
На сегодня регулярные и чартерные рейсы между Грузией и Ираном выполняют уже восемь авиакомпаний — Georgian Airways, Myway Airlines, ATA Airlines, Taban Airlines, Qeshm Airlines, Zagros Airlines, Kish Air и Iran Aseman Airlines.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна