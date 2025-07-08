Депутат от ГМ: Я бы с радостью призвал Саломе Зурабишвили баллотироваться на пост мэра

08.07.2025 12:40





«Они собираются бороться или, точнее, барахтаться только там, где видят хоть малейший шанс. Это и есть реальное лицо электоральных перспектив сегодняшней оппозиции», — заявил председатель комитета парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой Леван Махашвили.



Он прокомментировал заявление одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, который сказал: «Сражаемся в шести крупных городах, в остальных — бойкот, единые кандидаты, в Тбилиси — Саломе Зурабишвили лидер, и мы — вокруг неё».



«Это заявление Элисашвили и сам предложенный сценарий — самолюстрация. По сути, они сами признают, что в большинстве случаев у них вообще нет никаких шансов победить на выборах. Там, где видят хоть какую-то вероятность, собираются бороться или хотя бы дергаться. Это и есть реальный облик сегодняшней оппозиции в плане электоральных результатов. Уже заранее можно сказать, что у них не будет никаких шансов, и они попытаются за счёт радикализации и эскалации каким-то образом завладеть муниципальной властью. Но и это не даст им никаких положительных результатов.



Возможно, мы, «Грузинская мечта», как партия, можем только пожелать, чтобы Саломе Зурабишвили выдвинули кандидатом в мэры Тбилиси. Я бы с большим удовольствием призвал к тому, чтобы именно она стала кандидатом — и тогда она лично увидит, какой у неё на самом деле рейтинг, и оппозиция тоже увидит, какой рейтинг у этой дамы, бывшего президента. С учётом результатов выборов они увидят, как с треском проиграют», — заявил Махашвили.





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