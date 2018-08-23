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Черкезишвили: Визит Ангелы Меркель важен и с экономической точки зрения


23.08.2018   17:48
«Визит канцлера Германии Ангелы Меркель очень важен, кроме политической значимости, и с экономической точки зрени», — заявил Первому каналу заместитель министра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили.

Грузинско-германские деловые встречи планируется провести в рамках визита канцлера в Грузию, в котором примут участие представители деловых кругов обеих стран. Также запланирован круглый стол.

По словам Георгия Черкезишвили, на круглом столе грузинская сторона детально ознакомит гостей с экономическим потенциалом Грузии.

«Очень важно, что во время этого визита в делегации есть представители крупных германских компаний, в том числе нужно отметить директора компании Deutsche Bahn, которой вместе с «Грузинской железной дорогой» начат очень важный проект.

Вы знаете, что проект начался в 2014 году, когда премьер-министр Мамука Бахтадзе был генеральным директором «Грузинской железной дороги», и уже в июне 2018 года подписан договор, который даст нам возможность того, чтобы «Грузинская железная дорога» и Deutsche Bahn осуществляли совместные проекты.
Кроме того, в делегацию входят представители крупных индустриальных производственных компаний, с которыми сегодня и завтра у нас будут встречи в режиме диалога. Мы их познакомим с инвестиционным потенциалом Грузии и проходящими в экономике реформами», — заявил Черкезишвили.

Вместе с тем, завтрабудет подписан официальный документ о строительстве подземного газохранилища в Грузии, которое будет построено в 2022 году при софинансировании Банка реконструкции и развития Германии.






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