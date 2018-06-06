Объявлен набор добровольцев в «Легион информационной обороны» Грузии

06.06.2018 17:01 "Легион информационной обороны" – инициатива неправительственной организации "Центр стратегических коммуникаций – Грузия", которая решила бороться с антизападной пропагандой на грузинском информационном поле.



Присоединиться к проекту может любой желающий, зарегистрировавшийся на интернет-платформе (infoarmy.ge). Следующим этапом станут письма на персональную электронную почту от аналитиков "Легиона информационной обороны". Они будут содержать уже готовые к распространению в социальных сетях сообщения или предупреждения.



Помимо этого, авторы проекта призывают не просто быть пассивным наблюдателем, но и "самим включиться в процесс контрпропаганды". Через несколько месяцев заработает мобильная аппликация "Легиона информационной обороны", которая даст возможность оперативного реагирования на сообщения, распространенные "против Грузии или грузинской общественности". Как рассказали СОВЕ авторы проекта, бороться с дезинформацией "легионеры" намерены только правдой и фактами. Хештегом инициативы является #ძალაჩვენშია, что в переводе с грузинского означает – сила в нас.



«Проект "Легион информационной обороны" – кампания, направленная на информирование населения Грузии. Мы никого не будем вводить в заблуждение. Мы не собираемся тиражировать фейки и дезинформацию. Цель – тиражировать правду. Именно поэтому проект рассчитан на долгосрочную перспективу. В отличие от российской пропаганды, которая по стилю работы все больше походит на Северную Корею, наши легионеры не будут скрываться. В этом нет нужды. Это настоящие люди, за настоящими профайлами в социальных сетях и у них есть своя позиция. В отличие от "Фабрики троллей" ими не руководят заинтересованные лица, за это им платят зарплату. Мы никого не принуждаем присоединиться к нам. Фундамент проекта – добровольная инициатива активных граждан» - заявил глава "Центра стратегических коммуникаций – Грузия" Георгий Молодини в интервью "СОВЕ".















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