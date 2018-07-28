В Грузию прибыла немецкая военная техника для учений НАТО

28.07.2018 14:55 В Грузию прибыла немецкая военная техника, которая будет использована в многонациональных учениях НАТО «Достойный партнер 2018» (Noble Partner). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.



В этом году Бундесвер направил в Грузию боевые пехотные машины и бронетранспортеры. Вместе с техникой, в Грузию прибыли немецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях.



«В этом году немецкая сторона представлена более масштабно. Значительно увеличился как личный состав, так и количество военной техники», — отмечают в Минобороны.



Немецкая военная техника прибыла в Поти из румынского порта Констанца. Из грузинского портового города бронетранспортеры и пехотные машины по железной дороге доставили на военный полигон Вазиани (близ Тбилиси), где и пройдут учения «Достойный партнер».



Вся техника разместилась на территории V артиллерийской бригады ВС Грузии.

Ранее на это неделе в Грузию также доставили американскую военную технику.



По данным Минобороны, в учениях «Достойный партнер» примут участие 12 единиц пехотных боевых машин Bradley, пять танков Abrams типа M1A2, 28 боевых бронемашин Stryker и прочая военная техника.



Также на учениях в Грузии примет участие и американская авиация. В частности, девять единиц вертолетов Black Hawk (Черный ястреб) и Apache.



В отличие от немецкой техники, американские бронетранспортеры и пехотные машины добирались из Поти до Вазиани своим ходом.



Военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут в Грузии 1-15 августа. Девизом учений, которыми традиционно руководят Грузия и США, станет «Сила в партнерстве».



Целью учений в текущем году будет улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран, а также внесение вклада в сохранение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе.



В учениях примут участие более 3 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Кроме того, будет подключена авиация США и немецкая бронетехника.



Учения «Достойный партнер» в Грузии проводятся уже в четвертый раз. В 2017 году в них приняли участие более 2,8 тысячи военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.















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