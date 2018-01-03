Девять граждан Грузии не могут вернуться с отпуска на Кипре

03.01.2018 16:50 Девять граждан Грузии, пассажиры рейса Ларнака-Тилиси авиакомпании Wizz Air, вот уже 20 часов находятся в аэропорту и не могут вылететь на родину с Кипра. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Путешественники говорят, что своевременно прошли регистрацию и ждали посадки на борт самолета, однако по техническим причинам между аэропортом и авиакомпанией Wizz Air была нарушена коммуникация и самолет улетел без них. С тех пор пассажиры остаются в аэропорту города Ларнака.



Пассажиры говорят, что из-за неразберихи они опоздают на работу в Тбилиси, а также придется доплачивать за дополнительное проживание в Ларнаке.



«У нас появилась проблема с тем, чтобы вовремя появиться на работе. Кроме того, появились непредвиденные расходы, которые я вообще не считаю целесообразными. Из-за того, что аэропорт или Wizz Air не уладили вопрос между собой и не установили коммуникацию, мы должны потратить лишние деньги. Мы не планировали останавливаться здесь на лишние три дня. Кроме того, самая большая проблема, которая была, это коммуникация с посольством», — сказала «Рустави-2» одна из пассажиров София Шония.



Пассажиры отмечают, что уже находившиеся в самолете пассажиры перед отлетом сообщили экипажу о том, что на борт поднялись еще не все, однако никакой реакции на это не последовало.



Кроме того, отставшие пассажиры имеют претензии и к персоналу аэропорта в Ларнаке. Они говорят, что с ними обращались грубо и даже вызвали полицию. По информации телекомпании, среди оставшихся пассажиров есть беременная женщина.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

