Жителей и туристов призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах Грузии

22.07.2026 11:19





Национальное агентство лесного хозяйства Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает граждан соблюдать особую осторожность при посещении государственных лесов и строго придерживаться правил пожарной безопасности в связи с повышением температуры воздуха.



В ведомстве отмечают, что в летний период риск возникновения лесных пожаров значительно возрастает, а основной причиной возгораний в большинстве случаев становится человеческая неосторожность.



«В период повышенного туристического потока сотрудники региональных лесных служб активно патрулируют государственные леса и информируют посетителей о правилах безопасности, чтобы свести к минимуму риск лесных пожаров. Согласно статистике, главной причиной возгораний в лесах остается человеческая небрежность. Мы проводим информационные кампании и призываем соблюдать рекомендации по организации мест для пикников и разведению костров», — заявил начальник департамента ухода и восстановления лесов Дата Кобахидзе.



Для профилактики лесных пожаров в пожароопасных и популярных среди туристов местах по всей стране установлены информационные предупреждающие знаки. С помощью QR-кодов посетители могут ознакомиться с правилами безопасного поведения в лесу, а также с требованиями к организации мест для пикников и разведению костров.



Ведомство также напоминает, что в соответствии с Кодексом Грузии об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесу, повлекшее возникновение или распространение пожара, наказывается штрафом от 300 до 500 лари. Если же лесной пожар возник по неосторожности, виновному может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.





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