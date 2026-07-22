|
|
|
Квривишвили встретилась с представителями власти Сингапура
22.07.2026 12:35
В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась со старшим государственным министром министерства цифрового развития и информации, а также министерства здравоохранения Сингапура Тан Киат Хоу.
По информации пресс-службы министерства экономики, в ходе встречи стороны уделили особое внимание значению интеграции искусственного интеллекта в экономику стран и его эффективного использования.
«Министры определили новые приоритетные направления сотрудничества и выразили готовность углубить партнёрство, в том числе по линии Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA)», — отмечается в информации, распространённой министерством экономики.
На встрече присутствовали заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна