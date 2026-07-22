Квривишвили встретилась с представителями власти Сингапура

22.07.2026 12:35





В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась со старшим государственным министром министерства цифрового развития и информации, а также министерства здравоохранения Сингапура Тан Киат Хоу.



По информации пресс-службы министерства экономики, в ходе встречи стороны уделили особое внимание значению интеграции искусственного интеллекта в экономику стран и его эффективного использования.



«Министры определили новые приоритетные направления сотрудничества и выразили готовность углубить партнёрство, в том числе по линии Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA)», — отмечается в информации, распространённой министерством экономики.



На встрече присутствовали заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





