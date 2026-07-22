Ростомашвили: решение о демонтаже «Кувшинов Рике» не должно приниматься без учёта мнения жителей города

22.07.2026 12:46





Бывший главный архитектор Тбилиси и основатель компании «Arsi» Иракли Ростомашвили считает, что решение о демонтаже «Кувшинов (труб) Рике» не должно приниматься без учёта мнения жителей города.



▪ Ранее мэрия Тбилиси выдала разрешение на демонтаж объекта.

▪ Согласно решению Службы архитектуры, работы должны пройти с 25 июня по 25 декабря 2026 года.



С критикой решения выступили и итальянские архитекторы, создавшие «Кувшины (трубы) Рике». Они заявили, что неоднократно пытались обсудить с властями и частным владельцем здания возможность найти объекту новое назначение, однако ответа не получили.



Ростомашвили отметил, что такие решения, касающиеся важных городских пространств, не должны приниматься одним человеком или одной структурой без общественного обсуждения. По его мнению, судьбу таких объектов должно определять мнение жителей Тбилиси.



Он подчеркнул, что район Рике является одной из исторически важных частей города, как Абанотубани, Шардени, Бамба-Риги и др. Архитектор считает, что Тбилиси уже допускал ошибки в прошлом, когда на месте исторической застройки Рике был уничтожен старый городской квартал.



По мнению Ростомашвили, территорию Рике стоило бы развивать с учётом исторического облика города. Он привёл пример Дрездена, где после Второй мировой войны исторический центр был восстановлен по старым фотографиям и чертежам.



Архитектор считает, что восстановление исторической среды на Рике могло бы сделать этот район туристическим центром с кафе, ресторанами, галереями и небольшими гостиницами.



Комментируя планы строительства отеля на месте «Кувшинов (труб) Рике», Ростомашвили заявил, что и этот проект может постигнуть судьба предыдущего, после смены власти, т.е. демонтаж.



По его мнению, постоянное изменение городских решений в зависимости от политической ситуации наносит вред Тбилиси. Он считает, что развитие города должно основываться на долгосрочной стратегии и учитывать мнение жителей.





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