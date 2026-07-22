Бочоришвили: Грузия и Сингапур заинтересованы в развитии сотрудничества

22.07.2026 12:39





»Грузия и Сингапур заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества как в направлении углубления политических, так и экономических связей», — заявила вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, оценивая встречи премьер-министра Грузии с руководящими лицами Сингапура.



По её словам, сотрудничество двух стран будет способствовать сотрудничеству и партнёрству между регионами.



«Сегодня состоялись встречи премьер-министра с премьер-министром и президентом Сингапура. На встречах с руководящими лицами мы говорили о возможностях углубления политических и экономических связей. Обе страны имеют интерес развивать сотрудничество между нашими странами, что, само собой, будет способствовать сотрудничеству и партнёрству между регионами. Это важно как для Сингапура, так и для Грузии и для позиционирования Грузии в регионе Южного Кавказа и не только, но и в более широком регионе», — отметила Мака Бочоришвили.



По заявлению министра, между двумя странами существует значительный потенциал для углубления партнёрства, в том числе в направлении ещё большего укрепления связей между деловыми кругами.



«Мы рассмотрели повестку дня международного сотрудничества, сотрудничество между Сингапуром и Грузией в рамках международных организаций и потенциал развития партнёрства, а также возможности укрепления деловых и экономических связей. Потенциал для укрепления отношений между двумя странами действительно существует, и, конечно, мы должны предпринять шаги для того, чтобы этот потенциал был полностью использован. Для этого необходимо укрепление деловых связей. Этот визит будет использован именно для этих целей, и также состоятся встречи с представителями деловых кругов», — заявила Мака Бочоришвили.







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