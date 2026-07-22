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За десять лет число сельских домохозяйств в Грузии сократилось на четверть
22.07.2026 11:26
Количество сельских домохозяйств в Грузии значительно сократилось за последние десять лет (2014–2024) – на 25,5% (на 163 284 хозяйства), сообщает Ассоциация фермеров Грузии. По данным организации, если в 2014 году в стране насчитывалось 639 963 домохозяйства, то к 2024 году их число сократилось до 476 679.
По мнению Ассоциации фермеров, основными причинами сокращения стали:
• миграция населения;
• старение сельского населения;
• укрупнение сельскохозяйственных хозяйств.
За отчетный период количество сельских домохозяйств уменьшилось во всех регионах страны. Наибольшее сокращение зафиксировано в Тбилиси, далее следуют Мцхета-Мтианети, Шида Картли и Имерети.
При этом, несмотря на снижение числа домохозяйств, количество сельскохозяйственных предприятий выросло.
Так, в 2014 году в Грузии насчитывалось 2 246 сельскохозяйственных предприятий, а к 2024 году их число увеличилось до 2 771 (рост на 23,4% за десять лет).
«Как правило, предприятия располагают более крупными земельными участками и имеют лучший доступ к ресурсам, что потенциально повышает конкурентоспособность сельского хозяйства», — говорится в сообщении Ассоциации фермеров.
Анализ основан на данных Национальной службы статистики Грузии (Geostat) и отражает структурные изменения, происходящие в аграрном секторе страны, демонстрируя изменение соотношения между домохозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями.
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