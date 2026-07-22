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Нацбанк Грузии оштрафовал 13 криптокомпаний на общую сумму ₾72 000
22.07.2026 11:43
13 компаний, работающих с криптовалютой, были оштрафованы за то, что не вовремя предоставили или вовсе не предоставили запрошенную информацию Службе финансового мониторинга.
• Bitanika — владелец DG Capital (Гиорги Капанадзе) — штраф в размере GEL 3 000;
• BetCave — владелец MJ Fintech (Гиорги Маисурадзе) — GEL 3 000;
• Sport Exchange — владелец Володиа Верулашвили — GEL 9 000;
• Bitary — владелец Вахтанг Гелашвили — GEL 3 000;
• Digital Platform — владелец Digital Systems — GEL 3 000;
• Digital Markets Solutions — владелец Седрик Рашеди — GEL 9 000;
• WhiteBIT Georgia — 50% принадлежит Володимиру Носову, 30% — Сулхану Папашвили, 20% — Лаше Папашвили — GEL 3 000;
• Crypto Change Batumi — владелец Анаит Ктоиани — GEL 9 000;
• Cryptotech Solution — 17% принадлежит Нике Колбаиа, 83% — компании ExaGeorgia (Давит Бежуашвили) — GEL 6 000;
• Matio — владелец Рати Месхишвили — GEL 6 000;
• Stelexi — владелец Маргарита Джишкариани — GEL 6 000;
• Unotron — владелец Иракли Сесиашвили — GEL 9 000;
• Fabit Georgia — по 50% принадлежат Гиорги Бичикашвили и Иракли Сичинава — GEL 3 000.
В Нацбанке подчеркнули, что регулярно проверяют такие компании на соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация о принятых мерах публикуется в открытом доступе.
Таким образом, штрафы связаны исключительно с нарушением сроков предоставления документов, а не с доказанными случаями финансовых преступлений.
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