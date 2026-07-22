В Грузии официально утвердили положение о новом Инвестиционном агентстве

22.07.2026 13:16





В Грузии официально утвердили положение о новом Инвестиционном агентстве — структуре, которая должна стать главным «проводником» для иностранных компаний, желающих работать в стране. Приказ подписала исполняющая обязанности министра экономики Нино Энукидзе. Само агентство появилось еще весной на базе программы «Производи в Грузии», однако теперь окончательно определены его полномочия, структура и источники финансирования.



Если говорить простыми словами, государство решило собрать под одной крышей все основные инструменты для привлечения инвестиций и развития экспорта. Вместо того чтобы инвесторы общались сразу с несколькими ведомствами, новым центром координации станет именно это агентство. Его задача — не просто искать иностранные компании, а сопровождать их на всех этапах: от первого интереса к Грузии до запуска бизнеса и последующих вложений.



Кроме поиска новых инвесторов, агентство займется поддержкой уже работающих компаний. Власти рассчитывают, что действующий бизнес будет не только сохранять свои проекты, но и вкладывать новые средства в расширение производства, создание рабочих мест и развитие предприятий. Параллельно структура будет помогать грузинским производителям выходить на зарубежные рынки: искать новые страны для экспорта, организовывать участие компаний в международных выставках и деловых форумах, а также продвигать грузинскую продукцию за рубежом.



Еще одно направление — проекты, которые государство реализует совместно с частными инвесторами. Это могут быть дороги, энергетические объекты, логистические центры или другая крупная инфраструктура. Агентство будет искать такие проекты, помогать готовить документацию, оценивать предложения и контролировать реализацию. Для этого создадут единую базу всех подобных проектов, чтобы власти могли отслеживать их выполнение и эффективность.



Работа агентства будет построена через шесть профильных департаментов: инвестиций, экспорта, государственно-частного партнерства, стратегических коммуникаций, исследований и аналитики, а также административный блок. Руководителя структуры будет назначать министр экономики. Финансироваться агентство будет за счет государственного бюджета, грантов и других законных источников.



Появление такого органа — это попытка сделать работу с инвесторами более понятной и централизованной. Сегодня практически все страны региона конкурируют за иностранный капитал, предлагая бизнесу различные льготы и поддержку. Поэтому успех нового агентства будет зависеть не от количества проведенных встреч или презентаций, а от того, сможет ли оно привести в страну реальные инвестиции, новые предприятия, рабочие места и экспортные контракты.





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