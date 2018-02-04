|
Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку
04.02.2018 19:33
Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку. Причиной этого, предположительно, стала неисправность тормозной системы.
Как сообщает «IPN», самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сделал над Тбилиси три незапланированных круга, и затем уже, с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.
До посадки в аэропорту пассажирам на борту был проведен информационный инструктаж о том, как нужно вести себя при аварийной посадке. В аэропорту были мобилизованы несколько пожарных и спасательных бригад, а также полиция. В результате аварийной посадки ни пассажиры, ни самолет не пострадали.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна