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Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку


04.02.2018   19:33
Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку. Причиной этого, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Как сообщает «IPN», самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сделал над Тбилиси три незапланированных круга, и затем уже, с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.

До посадки в аэропорту пассажирам на борту был проведен информационный инструктаж о том, как нужно вести себя при аварийной посадке. В аэропорту были мобилизованы несколько пожарных и спасательных бригад, а также полиция. В результате аварийной посадки ни пассажиры, ни самолет не пострадали.






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