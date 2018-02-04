Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку

04.02.2018 19:33 Самолет, осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку. Причиной этого, предположительно, стала неисправность тормозной системы.



Как сообщает «IPN», самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сделал над Тбилиси три незапланированных круга, и затем уже, с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.



До посадки в аэропорту пассажирам на борту был проведен информационный инструктаж о том, как нужно вести себя при аварийной посадке. В аэропорту были мобилизованы несколько пожарных и спасательных бригад, а также полиция. В результате аварийной посадки ни пассажиры, ни самолет не пострадали.















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