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Георгий Квирикашвили поздравляет Илию Второго с юбилеем
04.01.2018 13:20
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 85-летним юбилеем.
«Сегодня мы отмечаем 85-летний юбилей со дня рождения нашего патриарха, Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго. С большой любовью и уважением я хотел бы преклонить голову за ту бесценную и самоотверженную деятельность его святейшества, которую он осуществлял для нашей страны и народа на протяжении 40 лет.
Его молитвами и неустанным трудом, со дня интронизации по сегодня, восстановлено, обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповеди взывают к милости, прощении, любви к ближнему и родине, честности и трудолюбии, стремлении к образованию, что так нужно нашей стране.
Действительно счастлива нация, у которой есть такой духовный лидер.
Хотелось бы пожелать его Святейшеству долголетия, здоровья и долгого служения во имя нации и страны», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.
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