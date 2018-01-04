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Георгий Квирикашвили поздравляет Илию Второго с юбилеем


04.01.2018   13:20
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 85-летним юбилеем.

«Сегодня мы отмечаем 85-летний юбилей со дня рождения нашего патриарха, Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго. С большой любовью и уважением я хотел бы преклонить голову за ту бесценную и самоотверженную деятельность его святейшества, которую он осуществлял для нашей страны и народа на протяжении 40 лет.

Его молитвами и неустанным трудом, со дня интронизации по сегодня, восстановлено, обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповеди взывают к милости, прощении, любви к ближнему и родине, честности и трудолюбии, стремлении к образованию, что так нужно нашей стране.

Действительно счастлива нация, у которой есть такой духовный лидер.

Хотелось бы пожелать его Святейшеству долголетия, здоровья и долгого служения во имя нации и страны», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.






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