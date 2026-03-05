В Дедоплисцкаро скончался мужчина, пострадавший при взрыве газовой печи

В Дедоплисцкаро скончался мужчина среднего возраста, получивший тяжёлые ожоги в результате взрыва газовой печи. Сообщается, что происшествие произошло 27 февраля.



Сначала пострадавшего доставили в районную клинику Дедоплисцкаро, после чего перевели в ожоговый центр. По словам врачей, у него были ожоги около 90% поверхности тела, и спасти его не удалось.



По информации родственников погибшего, газовый обогреватель он установил в своей квартире самостоятельно, кустарным способом.



По факту произошедшего проводится расследование.





