В Дедоплисцкаро скончался мужчина, пострадавший при взрыве газовой печи


05.03.2026   13:43


В Дедоплисцкаро скончался мужчина среднего возраста, получивший тяжёлые ожоги в результате взрыва газовой печи. Сообщается, что происшествие произошло 27 февраля.

Сначала пострадавшего доставили в районную клинику Дедоплисцкаро, после чего перевели в ожоговый центр. По словам врачей, у него были ожоги около 90% поверхности тела, и спасти его не удалось.

По информации родственников погибшего, газовый обогреватель он установил в своей квартире самостоятельно, кустарным способом.

По факту произошедшего проводится расследование.


