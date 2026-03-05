|
В Дедоплисцкаро скончался мужчина, пострадавший при взрыве газовой печи
05.03.2026 13:43
В Дедоплисцкаро скончался мужчина среднего возраста, получивший тяжёлые ожоги в результате взрыва газовой печи. Сообщается, что происшествие произошло 27 февраля.
Сначала пострадавшего доставили в районную клинику Дедоплисцкаро, после чего перевели в ожоговый центр. По словам врачей, у него были ожоги около 90% поверхности тела, и спасти его не удалось.
По информации родственников погибшего, газовый обогреватель он установил в своей квартире самостоятельно, кустарным способом.
По факту произошедшего проводится расследование.
