Официальный Баку выступил с заявлением в связи с атакой Ирана

05.03.2026 13:14





Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с атакой беспилотников, совершённой с территории Ирана по Нахчыванская Автономная Республика.



Как сообщает Trend, отмечается, что 5 марта около полудня на территорию Нахчыванской Автономной Республики были совершены атаки дронов с территории Ирана.



Согласно заявлению, один беспилотник упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.



«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.



Также сообщается, что чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел, где иранской стороне будет выражен резкий протест и вручена соответствующая нота.





