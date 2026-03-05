Папуашвили заявил об ответственности Британии за советскую оккупацию Грузии

05.03.2026 13:42





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что Великобритания несет ответственность за советскую оккупацию страны в 1921 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рустави 2», комментируя санкции Лондона против грузинских проправительственных телеканалов Imedi и POSTV.



«Что нас связывает с Великобританией, кроме того, что 100 лет назад здесь стояла британская армия, которая ушла, чем воспользовалась 11-я армия России и присоединила Грузию. Какие еще у нас есть такие связи, чтобы мы находились в сфере ее особых интересов? Таких связей не существует», – сказал Папуашвили.



С учетом этого, говорит политик, «единственным объяснением» санкций является «существование определенных сил, которые пытаются использовать британские структуры против Грузии».



Это заявление повторяет риторику правящей «Грузинской мечты». В партии ранее утверждали, что за санкциями Великобритании против Imedi и POSTV стоит «глубинное государство», а истинная цель ограничений – поддержка оппозиционных сил в стране.



Официальный Тбилиси также назвал меры «давлением на грузинское общество». В МИД Грузии при этом выразили сомнение, что подобные санкции способны ослабить позиции России.



О санкциях против Imedi и POSTV Лондон объявил 24 февраля. Они стали частью пакета мер, приуроченных к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Британские власти обвинили телеканалы в распространении дезинформации о войне, в том числе сведений, способных дестабилизировать Украину или угрожать ее территориальной целостности.



Санкции предусматривают заморозку активов телеканалов в Великобритании, запрет их владельцам управлять британскими компаниями и ограничения на международные сделки, что может осложнить расчеты с зарубежными контрагентами. До сих пор в Грузии не было юридических лиц, находящихся под западными санкциями.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





