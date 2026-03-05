Сенат США заблокировал резолюцию,, запрещавшую Трампу применять военную силу против Ирана без разрешения Конгресса

05.03.2026 12:42





Сенат США не поддержал резолюцию, которая запрещала бы президенту США Дональд Трамп использовать военную силу против Ирана без разрешения Конгресса. Об этом сообщает CBS News.



По информации СМИ, несмотря на сопротивление «Республиканской партии», сохраняющей большинство в верхней палате Конгресса, резолюцию вместе с сенаторами-демократами поддержал лишь один республиканец — Рэнд Пол. Против её принятия выступили республиканские сенаторы и единственный демократ — Джон Феттерман.



В итоге резолюция набрала 47 голосов «за» и 53 «против», что привело к её отклонению.



Отмечается, что это уже второй менее чем за год случай, когда сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн инициировал голосование по резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана. Палата представителей проголосовала против аналогичной резолюции в июне 2025 года после того, как США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана.



По данным СМИ, даже в случае одобрения резолюции её шансы на вступление в силу были невелики. Даже если бы Сенат и Палата представителей приняли эту меру, президент США мог наложить на неё вето. Для преодоления вето требуется поддержка двух третей голосов членов Конгресса.







