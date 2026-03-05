Суд в Тбилиси оправдал водителя фуры, перевозившего груз с героином на $85 млн

Тбилисский городской суд оправдал 65-летнего водителя фуры Фридона Маглакелидзе, обвиняемого в ввозе в Грузию 298 кг героина стоимостью около 85 млн долларов.



Маглакелидзе освободили прямо в зале заседаний по итогам заключительного слушания в среду. Решение суда собравшиеся встретили овациями.



Пенсионер, работавший в логистической компании «Рили», находился в заключении с июня 2025 года. Ему грозило пожизненное за хранение, приобретение и ввоз наркотиков в особо крупном размере.



Согласно материалам дела, груз – керамоблоки иранского производства – загрузили в Армении. 7 июня Маглакелидзе беспрепятственно пересек границу через пункт «Гегути» в Дманисском муниципалитете, предварительно пройдя контроль на армянской стороне. Он провел неделю с семьей в Грузии, а затем продолжил рейс – груз предназначался для отправки в Бельгию морем.



Фура прошла через сканер в порту Поти, однако у таможенников возникли подозрения. Перед погрузкой на паром в Батуми фуру направили на дополнительную проверку, в ходе которой в 600 блоках из 22 тонн были обнаружены свертки с наркотиками.



С самого начала Маглакелидзе утверждал, что не имел никакого отношения к содержимому груза. Его адвокат Тариэл Какабадзе указал, что мужчиной, вероятно, воспользовался международный наркокартель, а следствие до сих пор не установило организаторов поставки:



«Господина Фридона обвиняли в том, что он якобы ввез в Грузию до 300 кг героина. На самом деле ситуация была следующей: господин Фридон был водителем грузовика, и когда в трейлер уложили запечатанные, дорогостоящие блоки, он не знал, что внутри находятся наркотические вещества. Он не мог вскрыть блоки и ни в коем случае не стал бы снимать пломбы по собственной инициативе – его единственная обязанность заключалась в перевозке груза из одного места в другое».



Адвокат добавил:



«Непонятно, почему решили привлечь к ответственности невиновного человека и отказались привлекать к ответственности многочисленных других лиц, которые, вероятно, участвовали в преступлении. Хотели переломить палку об одного честного человека, но суд этого не допустил, и я еще раз выражаю большую благодарность судье за это».





