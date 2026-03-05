Сегодня из Маската вылетит специальный рейс для граждан Грузии

Исходя из текущей ситуации в регионе Ближнего Востока, с учетом перебоев в транспортном сообщении, вызванных закрытием воздушного пространства в ряде стран, по решению правительства Грузии будут организованы специальные рейсы для граждан Грузии, возвращение которых в Грузию в установленные сроки не могут быть осуществлены соответствующими авиакомпаниями , – сообщило Министерство иностранных дел Грузии.По информации ведомства, рейс Маскат (Султанат Оман) – Тбилиси (Грузия) вылетит сегодня в 19:00 по местному времени.«Граждане Грузии, желающие вылететь Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии: посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби): горячая линия (круглосуточно): +971 54 2324 335, телефон: +971 2 553 36 83, Электронная почта: [email protected] Посольство Грузии в государстве Катар (Доха): горячая линия (круглосуточно): +974 52 098 071, телефон: +974 44 739 499, электронная почта: [email protected] », — говорится в информации.





